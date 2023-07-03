Україна

Захисник Олександрії змінив клуб.

СК Дніпро-1 продовжує роботу над підсиленням складу перед початком єврокубкового сезону.

Як повідомляє офіційний телеграм-акаунт Олександрії, захисник команди Денис Мірошніченко став гравцем Дніпра-1.

Стверджується, що Олександрія отримала за свого футболіста 250 тисяч доларів.

Денис дебютував за олександрійців 31 липня 2019 року у матчі Олександрія — Шахтар (1:3). В Прем'єр-лізі провів 89 матчів, забивши 4 голи. Ще 4 матчі провів в Кубку України. Також, на рахунку Дениса 6 матчів в Лізі Європи, де він відзначився одним забитим голом у виїзному матчі з Гентом (2:1).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 посилився захисником Минаю перед Лігою чемпіонів.