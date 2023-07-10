Україна

Передаватиме досвід майбутнім поколінням.

У професійній кар’єрі українського воротаря Андрія Пятова було чимало викликів, але в підсумку, після підготовки в академіях тоді ще кіровоградської Зірки та полтавської Ворскли він набув статусу футболіста української першості та в підсумку опинився в донецькому Шахтарі.

У складі "гірників" 39-річний виконавець провів 482 матчі, завдяки чому став третім за цим показником гравцем в історії донеччан.

За цей час йому підкорились перемоги в 28 змаганнях — абсолютний рекорд клубу — серед яких 11 чемпіонських титулів України, 8 кубків України, 8 суперкубків України та Кубок УЄФА зразка 2009 року.

На цій ноті легенді українського футболу, який зіграв 102 матчі за національну та 20 ігор за молодіжну (U-21) збірні України, настав час завершити професійну кар’єру, яка тривала 19 років на найвищому рівні, 16 із яких прийшлось на етап виступів за Шахтар.

Клуб на знак пошани запропонував Андрію долучитись до тренерського штабу в якості тренера воротарів, на що вже ексфутболіст відповів схвально.