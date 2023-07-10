Металіст 1925 підписав новий контракт за захисником Микитою Безуглим, повідомляє офіційний сайт харківського клуба.

Стверджується, що сторони узгодили співпрацю на два наступні сезони.

Зазначимо, що футболіст перебрався в Металіст 1925 взимку 2022 року з Оболоні.

В минулому сезоні Микита Безуглий відіграв 29 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Мозіль підписав новий контракт з Металістом 1925.