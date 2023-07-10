Україна

Захисник продовжить виступати за харків'ян.

Металіст 1925 підписав новий контракт за захисником Микитою Безуглим, повідомляє офіційний сайт харківського клуба.

Стверджується, що сторони узгодили співпрацю на два наступні сезони.

Зазначимо, що футболіст перебрався в Металіст 1925 взимку 2022 року з Оболоні.

В минулому сезоні Микита Безуглий відіграв 29 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Мозіль підписав новий контракт з Металістом 1925.