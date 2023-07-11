Україна

Український хавбек приєднався до закарпатського клубу.

Минай офіційно повідомив про підписання центрального півзахисника Сергія Панасенка, права на якого раніше належали харківському Металісту.

31-річний українець перейшов до закарпатського клубу на правах вільного агента, підписавши угоду на один рік.

У Минаї Панасенко виступатиме під 21-м номером.

Загалом в УПЛ Сергій Панасенко провів 41 матч, забив чотири голи та віддав три результативних передачі. У сезоні-2022/23 він зіграв у 25 поєдинках, забив три голи та записав в актив два асисти.