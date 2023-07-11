Україна

Польський фулбек продовжить виступи у чемпіонаті Греції.

ПАОК на своєму офіційному сайті оголосив про повторне підписання правого захисника Томаша Кендзьори, права на якого належать київському Динамо.

Клуб із вищого дивізіону Греції знову орендував у "біло-синіх" 29-річного поляка.

Орендна угода буде розрахована на один рік, а особисто Кендзьора виступатиме за ПАОК під 16-им номером.

Нагадаємо, що Кендзьора перейшов у ПАОК взимку 2023 року на правах оренди. З того моменту він зіграв десять матчів, у яких забив один гол.