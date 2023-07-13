Україна

Капітан Кривбасу — про розгромну перемогу в товариському матчі проти Хуста.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув розгромну перемогу в товариському матчі із закарпатським Хустом, відправивши у ворота суперника шість "сухих" м'ячів.

Капітан та півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський у коментарі для прес-служби клубу поділився враженнями від цього протистояння.

- Після гри з Карпатами тренер Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа сказав, що команда тепер розізлиться. Це саме те, що ми побачили сьогодні на полі?

- Так, ви ж бачите, який рахунок (посміхається). Ми не повинні поступатись командам, які нижче за рангом. Сьогодні на полі віддали усі сили. Вважаю, результат закономірний, усе по грі.

- За рахунок яких якостей вдалось забити так багато мʼячів?

- Ми були дещо кращі у індивідуальному плані, тому реалізували свої моменти.

- Наскільки відсотків команда наразі готова до сезону?

- Це тільки другий матч на другому зборі. Після спарингів 18 та 19 липня буде більше зрозуміло, наскільки ми готові. Ми готуємось до сезону, щоб вийти на максимум своїх можливостей.

Нагадаємо, що у спарингу з львівськими Карпатами Кривбас зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1.