Україна

Клуби УПЛ продовжують готуватись до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги та її нижчих дивізіонів продовжують підготовку до старту нового сезону, котрий вже зовсім не за горами.

У першій грі одеський Чорноморець здобув перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 2:1. На жаль інформації про голи та склади клубні прес-служби не надали.

Черноморець — Нива Вінниця 2:1

У другій грі столична Оболонь поступилася Лівому Берегу з рахунком 0:2. Перемогу команді, яка виступить у Першій лізі, принесли забиті м'ячі у виконанні Сухоручка та Литовченка.

ФК Оболонь – ФК Лівий Берег 0:2

Голи: Сухоручко 30, Литовченко 70.

У третій зустрічі криворізький Кривбас розгромив Хуст із рахунком 6:0. Перемогу команді Юрія Вернидуба принесли голи у виконанні Дебелка, Задераки, Хомченовського, Татаркова, Устименка та Корабліна.

Кривбас – ФК Хуст 6:0

Голи: Дебелко, 27, Задерака, 42, Хомченовський, 43, Татарков, 51, Устименко, 64, Кораблін, 74.

Кривбас: новачок (новачок, 46) – Понєдєльнік (Карпусь, 77), Бескоровайний (Вілівальд, 46), Стецьков, Дібанго (новачок, 71) – Хомченовський (новачок, 71), Приходько (Кілєвий, 77), Татарков (Хобленко, 71), Семотюк (Кораблін, 71), Задерака (новачок, 60) – Дебелко (Устименко, 46).

ФК Хуст (стартовий склад): Бєліменко, Павлич, Тихненко, Скиба, Шевчук, Вагін, Приходько, Станкович, Борисенко, Луців, Луців.

Запасні: Рябенко, Фляшко, М. Пилип, Колчин, Іванов, Р. Пилип, Диячук, Качур.

Насамкінець житомирське Полісся обіграло австрійський Гартберг з рахунком 3:2. У складі української команди, яка готується до дебюту в УПЛ, відзначились Макуана, Янаков та ще один гравець, прізвище якого не називається.

Гартберг — Полісся 2:3

Голи: ?, 16, ?, 85 — Макуана, 31, Янаков, 40 (з пенальті), ?, 48.

Полісся: Кудрик, Шаповал, Шабанов, Гітченко, Кравченко, Танковський, Огіря, Макуана, Мустафаєв, Янаков, Шастал.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Яшков, Морговський, Чоботенко, Морозко, Петрук, Кушніренко, Крушинський, Грицук, Микитюк, Козак, Будківський, гравець на перегляді.