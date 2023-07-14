Луганська команда пропустила тричі, натомість забивши лише раз.
Роман Вантух, фото Зоря
14 липня 2023, 20:27
Зоря в рамках товариського поєдинку у процесі підготовки до нового сезону зустрічалась з польським Мтором та поступилась.
Поляки вже до середини першого тайму заволоділи перевагою у два м'ячі, на що Зоря відповіла точним ударом Вантуха на початку другого тайму.
Втім, відігратись луганська команда так і не змогла, пропустивши незабаром третій м'яч.
Зоря — Мотор 1:3
Голи: Вантух, 59 — 12, 20, 67
Нагадаємо, на нашому сайті доступний запис повного матчу між Зорею та Мотором.