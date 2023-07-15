Україна

Лідер киян очікував, що все складеться інакше.

Андрій Ярмоленко підбив невеликий підсумок щодо своєї кар'єри на європейській арені.

"Коли я грав у київському Динамо, я все уявляв собі трохи інакше. Але сталося, як сталося. Є низка причин на це. Так, я незадоволений тим, як склалася моя кар’єра в Європі. Чи отримав я цінний досвід? Однозначно, так, адже грав із найкращими футболістами в світі, побачив трохи інший рівень, як гравці готуються тренуються. І це той досвід, який ти не отримаєш, постійно граючи в одній і тій самій команді.

Моя родина була в Україні під час повномасштабного вторгнення? В Києві була дружина зі старшим сином. Це був важкий час, я не знав, що робити… Мені зателефонував президент Динамо Ігор Суркіс і запропонував свою допомогу, я за це дуже вдячний", — наводить слова Ярмоленка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше Андрій Ярмоленко розповів, з яких чемпіонатів отримав пропозиціії та чи міг перейти в Шахтар.