Україна

Лідер киян — про повернення додому.

Андрій Ярмоленко розповів, які клуби ним цікавились під час переходу в Динамо, та чи міг він опинитись в Шахтарі.

"Чи були пропозиції з топчемпіонатів? Були розмови з приводу команд з Італії, також були клуби з Іспанії. Я навіть не розглядав їх.

Всі клуби, які на мене виходили з пропозиціями – я їх навіть не розглядав. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований тільки повернутися додому.

Мій агент, і моя сім’я – всі бачили, що я хочу, куди мене тягне. Я всім давав зрозуміти, що мені навіть нецікаво слухати ці пропозиції, які б гроші не пропонували.

Чи міг я перейти в Шахтар? Звичайно, ні. Це могло статися тільки на початку моєї кар'єри. Тоді був інтерес від Динамо та Шахтаря. Це могло трапитись. Те, що я грав за Динамо, був капітаном команди. Звісно, я з повагою ставлюсь до Шахтаря, це хороша команда, але б я не зміг перейти туди, тому що я динамівець", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко забив перший гол за Динамо після повернення.