Україна

Українські команди продовжують підготовку до старту нового сезону.

Клуби української Прем'єр-ліги, Першої та Другої ліг продовжують підготовку до старту нового сезону, що вже зовсім не за горами.

У першому матчі дня столична Оболонь обіграла друголіговий Звягель із рахунком 2:0. Перемогу "пивоварам" принесли забиті м'ячі у виконанні Слободяна та Таранухи.

Оболонь — Звягель 2:0

Голи: Слободян, 36, Тарануха, 67.

У другій грі житомирське Полісся здобуло впевнену перемогу над австрійським Грацером з рахунком 4:1. Для житомирської команди це був фінальний матч на зборах Австрії.

Команда Юрія Калітвінцева пропустила першою у першому таймі, коли Бойко потягнув пенальті, але першим на добиванні був гравець Грацера. Однак у другому таймі дебютант УПЛ переламав хід зустрічі та забив чотири м'ячі зусиллями Шастала, Мустафаєва, Янакова та Крушинського.

Полісся — Грацер 4:1

Голи: Шастал, 52, Мустафаєв, 56, Янаков, 65, Крушинський, 73 — Пегам, 31.

Полісся (стартовий склад): Бойко, гравець на перегляді, Крушинський, Гітченко, Кравченко, Танковський, Кушніренко, Янаков, Мустафаєв, Козак, Макуана.

Запасні: Кудрик, Яшков, Поспєлов, Морговський, Шаповал, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Огіря, Петрук, Грицук, Шастал, Микитюк, Будківський, гравець на перегляді.

У третій зустрічі черкаський ЛНЗ мінімально обіграв Колос із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 61 хвилині, а його автором став Наумець.

Колос — ЛНЗ 0:1

Гол: Наумець, 61.

Колос (стартовий склад): Фесюн (Пахолюк, 46), Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Ільїн, Демченко, Богданов, Оріховський, Салабай, Велетень.

Колос (з 60 хвилини): Пахолюк, гравець на перегляді, Гончаренко, Криворучко, Мілько, Ємець, Болбат, Мякушко, Лучкевич, Гусол, Безбородько.

ЛНЗ (стартовий склад): Самойленко, Коренков, Ковальов, Лопирьонок, Стасюк, Банада, Пасіч, Копил, Бойко, Шестаков, Прядун.

Далі харківський Металіст 1925 здобув перемогу над Агробізнесом з рахунком 1:0. Перемогу команді Едмара приніс забитий м'яч у виконанні Дмитровича на 36 хвилині. Також наголосимо, що на 18 хвилині Юсов не реалізував пенальті (сейв голкіпера).

Металіст 1925 — Агробізнес 1:0

Гол: Дмитренко, 36.

Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Курило (Рудавський, 74), Червак, Жичиков, Габелок (Русин, 63), Ременюк (Моура, 46), Кравченко (Мартинюк, 63), Вачіберадзе (Ткачук А., 74), Дмитренко (Абдуллаєв, 46), Юсов (Чирук, 63)

Агробізнес: Попович, Гаврушко, Даценко, Білий, Квасний, Теплий, Толочко, Заєць, Свистун, Кузьмин, Волков.

Виходили на заміну: Хмеловський, Бариляк, Мячин, Лень, Тишинінов, Гудзінський, Равлик, Грицак, Зоренко.

У ще одному протистоянні запорізький Металург впевнено обіграв Хуст з рахунком 4:1. У складі запорожців, які мали шанс вийти в УПЛ, дубль оформив Сидоров, а ще по голу забили Толок та нападник, який перебуває на перегляді.

Металург З — Хуст 4:1

Голи: Сидоров (2), Толок, гравець на перегляді — ?.

Металург З (стартовий склад): Байда, Польовий, Басов, Піддубний, Крапивний, Сад, гравець на перегляді, Білоцерковець, гравець на перегляді, Могильний, Сидоров.

Тим часом Інгулець, який вилетів з УПЛ у результативній грі, обіграв одеський Чорноморець з рахунком 4:3. Інші подробиці матчу поки що невідомі.

Інгулець — Чорноморець 4:3

Насамкінець полтавська Ворскла розписала мирову з польським клубом ГКС Тихи. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі команди Віктора Скрипника голами відзначилися Юрченко та Степанюк, а у поляків дубль оформив Румін.

Ворскла — ГКС Тихи 2:2

Голи: Юрченко, 34, Степанюк, 36 - Румін, 2, 42.