Україна

Команда Мірчі Луческу не зазнала особливих проблем із Арісом.

У своєму п’ятому контрольному поєдинку на літньому зборі в Австрії, який проходить в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, київське Динамо зустрілося із Арісом, який є чинним чемпіоном Кіпру.

Незважаючи на те, що останнім часом кіпрські колективи звикли створювати проблеми українським командам, цього разу, нехай і не на офіційному рівні, перемога дісталася представнику УПЛ.

Команда Мірчі Луческу відправила у ворота Аріса чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Сидорчук, Беніто та Волошин (дубль), тим самим здобувши розгромну перемогу у цій товариській зустрічі.

Динамо - Аріс 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волишин, 88, 90+1

Динамо (стартовий склад): Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Лєднєв, Беніто.

Аріс (стартовий склад): Баджі, Браун, Деметріу, Кажу, Медіуб, Монтнор, Сане, Сзоке, Стемпінський, Шполярич, Яндал.