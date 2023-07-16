Україна

Новоспечений керманич Зорі заявив, що його команду може посилити гравець з Бразилії.

Головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатовіч розповів про трансферні плани своєї команди у це літнє міжсезоння.

"Керівники клубу працюють у цьому напрямі. Я вимагав, щоб зміцнили кожну позицію, щоби була конкуренція в команді.

Напевно, через ситуацію в країні деякі гравці бояться приїжджати. Я думаю, що не треба боятися, бо я вірю в Україну та в українську армію, і сподіваюся, що невдовзі ця війна закінчиться.

Можливо, завтра до нас приєднається легіонер із Бразилії. Але доки ми його не побачимо, говорити нічого", — сказав Ненад Лалатовіч у коментарі для прес-служби Зорі.