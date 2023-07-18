Україна

Українець очолив відповідний рейтинг.

УПЛ продовжує підбивати підсумки сезону-2022/23. Організація виділила здобутки Олександра Гладкого.

Минулого сезону нападник виступав за Чорноморець: у 21 матчі він забив один гол – у ворота Вереса. І цього м'яча вистачило для встановлення рекорду.

Таким чином, Гладкий забивав у 17 сезонах найвищого дивізіону – це найкращий показник за всю історію. До цього нападник ділив лідерство з В'ячеславом Чечером та Сергієм Мізіним, у яких по 16 сезонів із забитими голами.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Гладкий залишив Чорноморець.