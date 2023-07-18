Україна

Львівський клуб також запросив учасників УПЛ на рівноправних засадах виступити засновниками проєкту.

Старт нового сезону української Прем'єр-ліги вже не за горами, проте, як і раніше, залишається загадкою те, хто і де на офіційному рівні транслюватиме матчі першості країни.

На офіційному сайті львівського Руху, який є одним із учасників УПЛ-2023/24, з'явилося звернення до інших представників чемпіонату України щодо готовності забезпечити фінансування виробництва УПЛ ТБ на наступний сезон.

Крім того, Рух запропонував іншим 15 клубам УПЛ виступити засновниками ТзОВ "УПЛ ТБ" з однаковою часткою 6,25% у статутному капіталі даного підприємства.

Львівська команда готова за власний кошт профінансувати витрати на виробництво телепродукту у сезоні-2023/24 з розрахунку 100 000 доларів для одного клуба-учасника. Тобто якщо погодяться всі клуби, то Рух заплатить 1,6 мільйона доларів.

Відзначається, що якщо клуби УПЛ знайдуть можливість забезпечити фінансування старту проєкту, то Рух готовий додатково внести 500 000 доларів на розвиток УПЛ ТБ.

До вашої уваги повний текст офіційної заяви львівського Руху: