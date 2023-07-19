Україна

Український захисник розпочне сезон у львівській команді після оренди в Кортрейку.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про повернення до команди молодого правого захисника Олексія Сича.

22-річний українець минулий сезон провів на правах оренди за бельгійський Кортрейк, а новий сезон розпочне у Львові.

У минулій кампанії Олексій Сич провів за Кортрейк 17 матчів (1308 хвилин), у яких він забив один гол та віддав два асисти.

Крім того, український фулбек зіграв за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи-2023 серед команд вікової категорії U-21.