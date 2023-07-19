Український захисник розпочне сезон у львівській команді після оренди в Кортрейку.
Олексій Сич, Рух Львів
19 липня 2023, 17:26
Рух на своєму офіційному сайті оголосив про повернення до команди молодого правого захисника Олексія Сича.
22-річний українець минулий сезон провів на правах оренди за бельгійський Кортрейк, а новий сезон розпочне у Львові.
У минулій кампанії Олексій Сич провів за Кортрейк 17 матчів (1308 хвилин), у яких він забив один гол та віддав два асисти.
Крім того, український фулбек зіграв за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи-2023 серед команд вікової категорії U-21.