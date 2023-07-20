Україна

Клуб підписав вінгера.

Минай підписав дворічний контракт з правим вінгером Артуром Ременяком.

22-річний футболіст виступатиме у закарпатській команді під 29-м номером.

Сезон-2022/23 Ременяк провів у Львові. За цей період він провів 16 матчів та забив два голи – Металісту та Минаю. Зазначимо, що на гру 30-го туру УПЛ проти Колоса Ременяк виходив з капітанською пов’язкою.

Загалом в УПЛ Артур провів 41 матч та забив 4 м’ячі. Ще 3 гри він провів у Кубку країни.