Україна

"Гірники" близькі до підписання Егінальдо за 4 мільйони євро.

У літнє трансферне вікно донецький Шахтар планує посилити лінію нападу ще одним молодим гравцем, яким може стати лівий вінгер Васко да Гама Егінальдо.

Як повідомляє Globo Esporte, "гірники" запропонували за 18-річного бразильця 4 мільйони євро, при цьому Васко да Гама має зберегти певний відсоток прав на гравця.

За інформаціє джерела, трансфер може відбутися у найближчі кілька днів, оскільки особисто Егінальдо знає про пропозицію Шахтаря, тоді як бразильський клуб готовий його продати.

Відзначимо, що "гірники" намагалися оформити трансфер Егінальдо ще у березні цього року, пропонуючи за молодого вінгера 2 мільйони євро, проте тоді Васка да Гама виставив цінник у 6 мільйонів.

Поточний контракт бразильського нападника спливає влітку 2027 року. Всього на його рахунку 29 поєдинків за першу команду Васко да Гама, у яких він забив три голи.