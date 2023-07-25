Україна

Пропонуємо вашій увазі офіційний пресреліз Української Прем’єр-ліги

Дванадцять клубів Української Прем'єр-ліги об'єднались задля співпраці з провідними ОТТ-сервісами, які будуть транслювати матчі елітного дивізіону чемпіонату.

Українська Прем'єр-ліга виступила з пресрелізом щодо цього рішення:

"Представники 12 клубів Української Прем'єр-ліги вчора, 24 липня, на зустрічі, яка підвела підсумок кількатижневим перемовинам, підтвердили готовність співпрацювати з провідними ОТТ-сервісами, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Vodafone TV, Setanta Sports тощо, стосовно трансляцій матчів Чемпіонату України сезону-2023/24.

Ця спільна угода має на меті розширення аудиторії, популяризацію Чемпіонату України та забезпечення більш широкого доступу до футбольних матчів УПЛ. Консультації по реалізації даного проекту надають експерти компанії MEGOGO.

Під час зустрічі було вирішено, що на початковому етапі трансляції матчів Чемпіонату УПЛ будуть надаватися аудиторії безкоштовно. Це рішення призначене для залучення нових глядачів та підтримки шанувальників українського футболу.

Для подальшого впровадження спільного продукту УПЛ-ТБ і розробки платної моделі трансляцій, яка допоможе клубам Ліги стабілізувати фінансове становище, враховуватиме інтереси клубів, фанатів та відповідатиме потребам розвитку українського футболу – буде створено робочу групу. До неї увійдуть представники клубів УПЛ та фахівці компанії MEGOGO, які спільно визначать кроки щодо реалізації цього проекту.

Співпраця між клубами УПЛ та провідними ОТТ-платформами є важливим кроком уперед для українського футболу та сприятиме створенню нових можливостей для усіх зацікавлених сторін. Очікується, що це партнерство допоможе зростанню популярності Чемпіонату України та покращить якість трансляцій для глядачів.

Повідомляємо, що матчі 1-го туру Чемпіонату України сезону-2023/24 вболівальники зможуть подивитися на платформах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports. Також ведуться переговори з іншими ОТТ-сервісами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), з результатами яких Ліга проінформує уболівальників".

Перелік клубів не повідомляється, проте раніше під питанням була участь у спільному пулі Динамо, Зорі, Дніпра-1.

Нагадаємо, раніше Рух заявив, що пропозицію MEGOGO важко назвати партнерською — в ній жодного слова про розвиток УПЛ ТБ.