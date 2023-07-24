Україна

Рух виступив проти пропозиції Мегого.

У суботу, 22 липня, клуби УПЛ нарешті дочекались пропозиції від медіасервісу Мегого. ФК Рух зробив публічний аналіз даної оферти та виступив зі своїм словом.

"Перше, що потрібно розуміти: УПЛ ТБ — це потенційний конкурент Мегого. Якщо незалежна платформа УПЛ ТБ, матиме трансляції 195 матчів УПЛ — це серйозний гравець ринку, на якому зараз царює Мегого. Потенційна нова ОТТ платформа, яку клуби можуть створити у майбутньому — серйозний удар по позиціях Мегого. Ця платформа може боротись за матчі інших трьох клубів УПЛ (зараз по суті Мегого ними володіє, адже має у своїй сітці 2+2 та УНІАН), нова платформа можливо захоче здобути весь український футбол — а це, наприклад, матчі збірної України, можливо у разі комерційного успіху, новий гравець зможе претендувати на інші чемпіонати та турніри. Чому б ні, якщо бізнес-модель працюватиме, проєкт можна розвивати у багатьох напрямках. І це не виглядає чимось космічним і утопічним. Це головне, що треба зрозуміти, починаючи читати лист від Мегого. Це лист від чинного комерційного проєкту до потенційного свого конкурента.

Мегого у своїй пропозиції не "пропонує бачення та розвитку УПЛ ТБ". Це по суті пропозиція про трансляцію матчів на їх платформі і все. УПЛ ТБ — це не лише про трансляцію поєдинків. Це про хайлайти матчів, експертні студії до та після матчів, флешінтерв'ю, підсумкові програми, різноманітні формати оглядів, авторські проєкти, футбольна історія, архівні матеріали, матчі юнацьких та жіночих команд та багато іншого навколофутбольного продукту, який і повинен забезпечити РОЗВИТОК українського футбольного чемпіонату. Ми знаємо ставлення Мегого до навколо матчевого продукту, ми всі є їх глядачами. Наприклад, маючи права на матчі чемпіонату світу взимку вони робили студію лише до деяких матчів, вважаючи недоцільним витрачати на це кошти, у них не було кореспондентів на місці події та багато інших атрибутів великого турніру.

Це показує їх бізнес-підхід до футболу, вони хочуть отримати максимум прибутку, не витрачаючи на це зайвих коштів. А навколо матчевий контент — це якраз і є той продукт, який може розвивати інтерес до футболу, поглиблювати глядача в тему, робити футболістів та клубні бренди впізнаваними. Не говорячи вже про комерційні можливості такого продукту (додаткові слоти та можливості для рекламодавців, нативні інтеграції, іміджева популяризація). Мегого про це мову не веде, їхня головна задача привести глядача на свою платформу і вже далі продавати йому інші чемпіонати, єврокубки, фільми, серіали та інший свій продукт, про що свідчить ось цей пункт в листі : "надання прав розміщення промоматеріалів Мегого на продукті УПЛ ТБ".

Перша сторінка листа і перший пункт "пропозиції" дуже показові. Під пунктом номер 1: створення єдиного пулу коштів паном Белінським. Виглядає, як першочергова мета.

Заробітна плата відповідальних осіб за продакшн лягає на УПЛ або клуби. Але УПЛ Продакшн, як структура має безпосереднє підпорядкування Артему Панченку, або комусь іншому з Мегого. Тобто зарплати від УПЛ, а управління — Мегого.

У пунктах де "відповідальність МЕГОГО" майже немає нічого, що потребує від Мегого якихось інвестицій зі своєї сторони в УПЛ ТБ, яке вони пропонують їм віддати і для них фінансувати. Єдине, що може взяти на свої плечі Мегого — це коментування матчів. Оскільки в публічній площині була інформація про заробітні плати коментаторів (800 грн за матч), можемо припустити, що це не завдасть нищівного удару по бізнесу Мегого.

Загалом лист переповнений ультиматумами: відповідальні особи — конкретні прізвища; технічні вимоги до єдиного стандарту трансляції — лише ось такі і ніяк інакше (технічні вимоги адаптовані під можливості відомого підрядника); персонал матчу — лише від 10 років стажу (це свідчить, що нових спеціалістів у цій галузі не вітають, люди хочуть працювати "збитим колективом", який раніше працював на Футболах та останній сезон на Сетанті, монополісти ринку).

10 років стажу — взагалі цікава вимога. Давайте її поставимо Артему Панченку, якому пропонується усе віддати у керування. Скільки років стажу в українському футболі в цього спеціаліста? 10? Точно ні, принаймні відкриті джерела свідчать про статус Артема: "баскетбольний експерт". Його досвід і стаж, яким з нами він радо готовий ділитись — це зокрема робота у росії, він там був менеджером баскетбольного клубу "Красний Октябрь", також працював з тамтешнім кіберспортом і з сайтом, фінансованим газпромом.

Безплатний УПЛ ТБ на Мегого пропонують залишати лише перші 6 турів, далі — переходити на платну модель. 6 турів спеціалісти вважають достатнім для популяризації українського чемпіонату для широкої аудиторії.

Загалом партнерською пропозицією цей лист назвати важко. Жодного слова про розвиток УПЛ ТБ немає, лише пропозиція віддати трансляції Мегого і плисти за течією", — йдеться у заяві Руху.