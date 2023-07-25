Україна

25-річний легіонер приєднався до "моряків" із данського Горсенса.

Чорноморець офіційно оголосив про підписання нападника Самсона Ономіго, права на якого належать данському Горсенсу.

25-річний нігерієць перейшов до табору "моряків" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Відзначимо, що за підсумками минулої кампанії Горсенс вилетів до другого дивізіону Данії.

У минулому сезоні Самсон Ономіго провів 21 поєдинок, у яких він забив два голи.