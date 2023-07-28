Україна

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо майбутнього переможця УПЛ.

Вища ліга України відновлює змагання вже сьогодні. На честь цього ми підготували для вас спеціальний анонс, із заключною частиною якого про клуби із чемпіонськими амбіціями ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Окрім цього, редакція Football.ua пропонує вам, нашим читачам, взяти участь у голосуванні та спробувати спрогнозувати ім'я тріумфатора у новому розіграші української Прем'єр-ліги-2023/24.

Чи захистить Шахтар своє чемпіонство? Чи може Динамо знову повернеться на вершину? Можливо, на цей раз ви очікуєте більш сенсаційного та незвичного володаря "золотих" медалей?