Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 29 липня та розпочнеться о 17:00.

Чинний чемпіон України Шахтар стартує цей сезон матчем проти Металіста 1925 на стадіоні Лівий берег.

МЕТАЛІСТ 1925 — ШАХТАР

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ, 17:00. СТАДІОН ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Металісту 1925 вдруге поспіль доводиться стартувати в чемпіонаті України матчем проти Шахтаря. В минулому сезоні харків'яни змогли втримати нічийний результат. Едмар та Голодюк мають шанс спробувати повторити досягнення в першому турі або, звичайно, повторити результат другого кола — 0:7.

Цікаво, що харківська команда проведе цю гру на стадіоні Лівий берег, що знаходиться в київській області. Такий розвиток подій, звичайно, буде до вподоби "гірникам", адже не треба буде далеко їхати. Металіст в рамках підготовки до сезону провів чотири зустрічі — поступився Вересу та Руху, натомість обігравши Агробізнес та Чайку.

Що стосується трансферних новин Металіста 1925, то команда змогла виграти боротьбу за Олексія Сидорова у Дніпра-1. Нападник в минулому сезоні дуже вдало виступив в Першій лізі та привернув увагу клубів УПЛ. Також команду підсилили Дмитро Юсов та Арі Моура, який значно підсилять атакувальний потенціал команди.

Шахтар, своєю чергою, проводив збори в Нідерландах та провів ряд зустрічей саме з місцевими командами — Утрехтом, Аяксом та АЗ. Також була зустріч з АЕКом. Аяксу та АЕКу чинний чемпіон України розгромно поступився, тоді як з Утрехтом та АЗ вийшли дуже веселі та результативні ігри.

Шахтар буде стартувати в Лізі чемпіонів зі стадії групового етапу, тому бути у найкращих кондиціях прямо зараз "гірникам" немає сенсу. Отже, Шахтар буде набирати форму вже в матчах УПЛ.

Важливо відзначити, що до нового сезону команду готує Патрік Ван Леувен, який провів дуже вдалий сезон у Зорі та змінив на посту Ігора Йовічевіча. Хорватський спеціаліст виграв чемпіонство, проте цього виявилось недостатньо для того, щоб продовжити роботи у стані "гірників".

Що стосується трансферів Шахтаря, то тут є про що поговорити. З Бразилії приїхали Невертон (18 років) та Педріньйо (21 рік). У останнього є проблеми з законом на батьківщині, але на зборах він вже встиг себе добре зарекомендувати. В нього є потенціал бути основним гравцем. Також проявити себе матиме шанс Деніл Кастільо — 19-річний еквадорець.

Крім того, варто звернути увагу на тих гравців, хто повернувся з оренди. Там є й Олексій Кащук, й Богдан Вьюнник, які грали у складі молодіжки на чемпіонату Європи.

Дуже цікаво, кому Патрік Ван Леувен довірить місце в стартовому складі у воротах, адже на зборах награвався Різник, проте Трубін взяв перший номер. Очікуємо, що буде грати все ж таки Дмитро, бо робити ставку на воротаря, який може покинути команду вже завтра, не треба.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 29 ігор – 69 голів.

Безвиграшний серіал Металіста 1925 триває 3 гри: 2 нічиї та поразка.

У 2-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Патрік ван Леувен (Шахтар), який раніше керував діями Зорі.

50-й матч в УПЛ може провести Георгій Судаков (Шахтар).

35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький (Шахтар), 10-й­ – Андрій Ткачук (Металіст 1925).

Металіст 1925 проведе 1-й матч в статусі господаря поля на стадіоні Лівий Берег.

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