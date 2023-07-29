Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру чемпіонату України, який пройде 29 липня та розпочнеться о 15:00.

Зоря в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Руха.

РУХ — ЗОРЯ

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ, 15:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Рух в першому турі відразу спробує показати свої амбіції в цьому сезоні проти чинного бронзового призера минулої кампанії — Зорі. Попередній розіграш УПЛ вийшов для Руху невдалим, тому очікувалась певна кількість трансферів на вхід.

Втім, команда Віталія Пономарьова не отримала значущого підсилення цього літа. З оренди з бельгійського Кортрейка повернувся Олексій Сич, який був основним у складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи, також з Динамо вільним агентом прийшов Роман Михайлів.

Напевно, це не таке підсилення якого очікували, тому можна зробити висновок, що в Руху розраховують на талановиту молодь, яка дуже добре показувала себе як на внутрішній арені, так і в Європі. Також можна відзначити, що через відсутність суттєвих змін у складі, зіграність команди Віталія Пономарьова не знизиться, чого не скажеш про конкурентів, які пережили серйозні пертурбації.

Помітно, що тренерський штаб обрав тактику підготовку до сезону через ігри, адже команда провела дев'ять спарингів цього міжсезоння. В останніх з них — було три переконливі перемоги (над Прикарпаттям, Металістом 1925 та Агробізнесом).

Зоря, своєю чергою, в минулому сезоні фінішувала третьою, до останнього моменту вівши боротьбу за другу сходинку, а іноді навіть мріяла й про чемпіонство. Втім, наразі реалії такі, що команда втратила Патріка Ван Леувена, якого вважали головним творцем успіху, а також Бражка та Булецу, які повернулись в Динамо.

Втім, на зміну їм прийшли інші талановиті гравці з Динамо — Вікентій Волошин та Олександр Яцик, але трансфери відбулись лише нещодавно, тому незрозуміло наскільки гравці інтегровані у систему команди. Крім того, Зоря викупила Герреро, придбала Головкіна з Інгульца, на правах вільного агента підписала Бугая та Жордана.

В процесі підготовки до сезону Зоря провела ряд товариських матчів, проте результати останніх з них викликають вкрай багато питань. Ружомберок та Мотор Люблін — навряд чи це ті супротивники, від яких очікуєш поразки.

Ненаду Лалатовичу та його тренерському штабу потрібно буде провести ще багато роботи, щоб стабілізувати команду після літніх змін, тому очікувати впевненої гри відразу не варто Тим більше є певні кадрові проблеми — Герреро, Чурко та Данченка на полі, з великою ймовірністю, не буде.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може 140-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Рух може зазнати 30-ї поразки в УПЛ.

Безнічийна серія Зорі триває 15 ігор: 12 перемог та 3 поразки.

Безпрограшна клубна рекордна домашня серія Руху триває 6 ігор: 2 перемоги та 4 нічиї.

Рух при Віталію Пономарьову вдома ще не програвав – у 6-ти іграх: 2 перемоги та 4 нічиї.

Дебют Ненада Лалатовіча (Зоря) в статусі головного тренера клубу УПЛ, де він в статусі гравця Шахтаря провів 14 ігор.

50-й матч в УПЛ може провести Ростислав Лях (Рух).

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