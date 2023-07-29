Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та луганська Зоря.

Львівський Рух та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Україна.

Віталій Пономарьов залучив до стартового складу Сича на правий фланг захисту, тоді як Едсон вийде в трійці в центрі поля, а Теслюк та Мисик долучаться до атакувальної ланки.

Ненад Лалатович використав із перших хвилин Кирюханцева на правий фланг оборони, тоді як Джордан дебютує в центрі захисту, а Дришлюк із Мишньовим розташуються в опорній зоні. Волошин зіграє під Алефіренком у нападі.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк, Климчук, Мисик.

Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Слюсар, Лях, Таллес, Руніч, Квасниця, Карабін, Альваренга, Пастух.



Зоря: Сапутін — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Русин, Волошин, Антюх — Алефіренко.

Запасні: Жилкін, Турбаєвський, Токар, Снурніцин, Яцик, Боль, Гулько, Тлумак, Нагнойний, Бугай.



Гра Рух — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.