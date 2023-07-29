Україна
29 липня 2023, 17:03
Рух шокував Зорю камбеком на старті сезону
"Бронзовий" призер попереднього розіграшу УПЛ не витримав темп уже в першому матчі нового футбольного року.
Рух — Зоря, фото УПЛ
29 липня 2023, 17:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Зоря 2:1
Голи: Руніч, 67, Климчук, 86 — Русин, 21
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик (Слюсар, 87), Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Пастух, 83) — Теслюк (Квасниця, 63), Климчук, Мисик (Руніч, 64).
Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Кирюханцев, 77), Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Русин, Волошин (Яцик, 59), Антюх (Нагнойний, 78) — Алефіренко.
Попередження: Антюх, Джордан, Волошин, Яцик, Мишньов — Дідик, Сапуга
На 84-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).