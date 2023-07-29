Україна

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак поділився думками про дебютний сезон в УПЛ.

"Перший рік – це адаптуватися в Прем’єр-Лізі. Завдання як такого немає, але ми самі між собой можемо його поставити. Для нас найкращий результат, це в кожному матчі набранні очки. Якщо говорити про турнірне становище, ми йдем до того, щоб за перший рік ми могли міцно стояти на ногах. Звісно, якщо ми зможемо закінчити сезон в середині таблиці, це вже буде успіх".

Про склад перед початком сезону:

"Складно оцінити, в першу чергу, покаже чемпіонат. На цей сезон склад команди достатньо змінився, з’явилися нові гравці, гравці з досвідом гри в УПЛ, на яких ми розраховуємо, і сподіваємося, що вони додадуть нам впевненості, а також командної сили. Ми розраховуємо, що ці підсилення допоможуть, але все покаже чемпіонат. Тому будемо рухатися тільки вперед".

Про дебютний матч в УПЛ:

"Хвилювання буде перед кожною грою, але це приємне хвилювання. Тому що, ми довго йшли до нашої мрії – попасти в Прем’єр-Лігу. Зараз ми все зробили для максимального результату, тому хочеться достойно виступити і виступати. Якісь хвилювання завжди будуть, але я повторюсь, це приємні хвилювання, які не будуть ніяк відображатися на результаті", — наводить слова Ковпака офіційний сайт ЛНЗ.

Нагадаємо, що у неділю, 30 липня, ЛНЗ проведе поєдинок проти одеського Чорноморця.