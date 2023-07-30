Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та закарпатський Минай.

Київське Динамо та закарпатський Минай зіграють на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Мірча Луческу вирішив використати з перших хвилин Попова та Біловара в центрі захисту, тоді як Шапаренко повернувся до центральної ланки, а Ярмоленко та Кабає зіграють обабіч Ваната в нападі.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Волошин.

Гра Динамо Київ — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.