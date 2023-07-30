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Центрбек Динамо був вилучений у матчі з Минаєм на 32-й хвилині першого тайму.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Після швидкого пропущенного гола від команди Володимира Шарана, який стався вже на третій хвилині, "біло-синім" доволі швидко вдалося кардинально змінити ситуацію на табло на свою користь завдяки дублю Владислава Ваната.

Проте радощі киян було недовгими — вже через дві хвилини після другого голу Ваната центральний захисник Динамо Денис Попов грав на перехопленні передачі на лівий фланг атаки Миная, але влучив у корпус Володимиру Одарюку.

За це порушення правил головний арбітр матчу Максим Козиряцький без зайвих вагань показав 24-річному українському центрбеку пряму червону картку, через що Динамо залишилося у меншості на 32-й хвилині поєдинку.

Гра Динамо Київ — Минай розпочалася о 15:00 за київським часом. Після першого тайму "біло-сині" ведуть в рахунку 2:1. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.