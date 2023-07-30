Україна

Команда Руслана Ротаня забила швидкий гол із нічого, після чого суперники ще й подарували їй право грати решту матчу з перевагою за кількістю гравців на полі.

Оскільки наші ранні єврокубкові борці в особі полтавської Ворскли та дніпровського Дніпра-1 свій матч першого туру української Прем’єр-ліги проведуть ще бозна-коли, то саме на зустрічі на полі КСК Ніка можна було вважати формально завершеним стартовий уїкенд нового сезону української Прем’єр-ліги. Місцева Олександрія в цей день приймала на власному полі криворізький Кривбас у двобої команд, які зазнали чималих змін у своїх складах під час трансферного вікна.

Проте в контексті саме звітної гри нас цікавив у першу чергу час її початку, бо через сигнал повітряної тривоги команди з’явились на футбольному полі десь на 25 хвилин пізніше запланованого, а безпосередньо почали грати в футбол узагалі за пів години. Наче й небагато, проте за цей час думки гравців можуть виявитись зайнятими геть іншими справами, і, як підсумок, трапляються невимушені помилки.

Жодним чином не хотів Бескоровайний уже на четвертій хвилині гри залишити м’яч на правому фланзі штрафного для Шулянського, аби той потім одразу пробив у дальній кут воріт його команди. Але вийшло так, як вийшло, і тому Кривбас фактично починав зустріч із програшного для себе рахунку на табло. Вернидуб намагався одразу підбадьорити власну команду та закликати до повернення думками на поле, проте іноді надмірно перебільшував з емоційністю.

А ще головного тренера Кривбасу дуже бісив головний арбітр Ярослав Козик із Мукачева, бо, на його думку, постійно ухвалював рішення проти криворізької команди. Право так вважати Вернидуб, певна річ, що мав, а ось реальна підстава для цього в нього була хіба що на 31 хвилині. Велику суперечку викликало падіння Хомченовського біля лівого кута штрафного за підсумком зіткнення з Бабогло, а оскільки на його тлі відбувся стрибок у ноги Калітвінцеву від Семотюка, то команди просто спалахнули.

Почали штовханину навіть у технічній зоні, тож про футбол нам мало доводилось говорити. У підсумку, Кривбас залишився в меншості через вилучення Семотюка, а Олександрії тільки того й було треба. Ротань одразу обрав вичікувальну тактику для власної команди, і вона просто контролювала м’яч на рівновіддаленій від обох воріт дистанції.

Чи міг подобатись такий футбол простому вболівальнику? Навряд чи. Однак "поліграфам" було на те байдуже, оскільки перед ними майоріла реальна перспектива здобути три очки просто за рахунок холодніших голів. Вернидуб це також розумів, тож у другому таймі зірвався на арбітрів лише тоді, коли гра вже завершилась. А рятувати її міг для своєї команди Задерака, проте навіть із невпевненою грою Шевченка, який до того фактично простояв без роботи більший відтинок часу, не зумів реалізувати поодиноку нагоду.

У наступному турі Олександрія прийматиме харківський Металіст 1925, а криворізький Кривбас зіграє в гостях у луганської Зорі.



Олександрія — Кривбас 1:0

Гол: Шулянський, 4



Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Савченко, 57) — Сігеєв — Калітвінцев, Плакса (Калюжний, 68), Беляєв (Авагімян, 58), Шулянський — Кулаков (Андрейчук, 67).



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Кожушко (Блізніченко, 79), Семотюк, Татарков (Бізімана, 46), Хомченовський (Задерака, 85) — Луньов (Устименко, 78) — Дебелко (Іліч, 46).



Попередження: Бабогло, Логінов — Хомченовський, Кожушко

На 32-й хвилині був вилучений Владислав Семотюк (Кривбас) (грубе порушення).