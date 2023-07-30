Україна

Наставник дав свій коментар.

Олександрія сповна скористалась емоційністю Кривбасу та обіграла гостей.

Свій коментар після гри дав наставник Кривбасу Юрій Вернидуб.

"Які враження від матчу? Ніякі. Ніякі, тому що ми виглядали дуже гідно. Так, ми припустилися помилки, пропустили свій м’яч. Але те, що потім сталося на полі, я просто шокований. Я нічого не хочу говорити. Просто, ті люди, які були в іншій формі, жовтій, вони трошки над нами знущаються уже який рік. А потім вони говорять, що не побачили, не хотіли. Оце і вся гра. А так я за хлопців радий. Ми навіть вдесятьох краще виглядали, і в нас було більше моментів, ніж у суперника. У Олександрії по суті був лише той момент, що ми самі собі привезли. Усе, більше я моментів не пам’ятаю.

Вилучення Семотюка, момент із падінням Кожушка? Я це не може коментувати. Ви покличте головного рефері Козика, і хай він прокоментує. Чому я маю це коментувати? Нехай вони коментують. У них є куратори, які вище стоять, хай вони коментують. Мені немає чого коментувати. І я не хочу це робити, бо це вже набридло мені. Другий рік одне й те ж саме.

Суперечки між тренерськими штабами? То емоції, не більше того. Я думаю, не ображається ні тренерська лава Олександрії, ні я зі своєю тренерською лавою. Це емоції, футбол. Коли підігрують цим емоціям ще люди в чорному чи жовтому, то цих емоцій стає ще більше.

У мене немає ніяких питань до хлопців. У мене більше питання, що в нас відбувається в суддівському корпусі. Хай уже розберуться, один раз сядуть і розберуться. Але я думаю, що ніхто цього не робитиме. Воно буде так до кінця", — сказав Вернидуб після матчу.

У наступному турі Олександрія прийматиме харківський Металіст 1925, а криворізький Кривбас зіграє в гостях у луганської Зорі.