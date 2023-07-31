Україна

"Гірники" підписали 18-річного півзахисника.

Егіналду став гравцем Шахтаря, повідомив офіційний сайт "гірників".

18-річний вінгер переходить до Шахтаря з Васко да Гама. Угода донецького клубу з гравцем діятиме до 30 червня 2028 року.

Егіналду починав професійні виступи в бразильському клубі Артсул, 2022 року перейшов до ФК Васко да Гама, за головну команду якого провів 29 матчів і забив 3 м’ячі. У сезоні-2023 взяв участь у 11 поєдинках у всіх турнірах (4 гри в чемпіонаті Бразилії, 1 – у Кубку Бразилії, 6 – у чемпіонаті й Кубку Каріока).

Виступає за молодіжну збірну Бразилії U20, у складі якої дебютував 10 вересня 2022 року в товариській зустрічі з Узбекистаном U19 і на сьогодні провів 3 матчі. Учасник молодіжного чемпіонату світу 2023 року.