Україна

Донецький клуб миттєво компенсував утрату Валерія Бондаря.

Донецький Шахтар минулими вихідними здобув перемогу в матчі першого туру нового розіграшу української Прем’єр-ліги проти харківського Металіста 1925, але при цьому через травму залишився без центрального захисника Валерія Бондаря на тривалий термін.

Оскільки з ротацією в цій зоні в команді Патріка ван Леувена геть не все в порядку, клубом було миттєво ухвало рішення дотискати до логічного завершення трансфер гравця оборони молодіжної збірної Ізраїля віком до 21 років Става Лемкіна.

20-річний виконавець із Хапоеля Тель-Авів відмінно зарекомендував себе на цьогорічному чемпіонаті Європи-2023, де його країна дісталась півфіналу змагань і поступилась майбутнім тріумфаторам — Англії.

За останній сезон Став провів 22 матчі на клубному рівні.

На його рахунку вже чимало зустрічей у складі молодіжних збірних різних вікових груп, проте Лемкін ще не дебютував за головну команду країни.