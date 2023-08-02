Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 17:00.

Чинний чемпіон України донецький Шахтар у найбільш ранньому матчі раунду зустрінеться з рівненським Вересом на рідному для суперників Авангарді.

ВЕРЕС — ШАХТАР

СЕРЕДА, 2 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Донецький Шахтар запланував собі подорож до Лондона на найближчі вихідні з благодійною метою та заради товариського матчу проти лондонського Тоттенгема, тож другий тур національної першості доволі несподівано розпочнеться посеред тижня. У той самий час суперники "гірників" із рівненського Вересу можуть відчути себе якщо не повноцінними учасниками єврокубкових змагань, то хоча в кваліфікації до них точно, беручи участь у двох матчах складного графіку.

Хоча, якщо вже говорити відверто, кадрові можливості Шахтаря на старті сезону настільки переважають аналогічні в "червоно-чорних", що тим дійсно є, про що хвилюватись ще до початку гри. І це ще в донеччан буде відсутній через раптові проблеми з апендицитом півзахисник Георгій Судаков.

Але навіть на зміну власному лідеру "помаранчево-чорні" мають кілька ще достатньо "сирих" новачків, тож за свободу вибору для Патріка ван Леувена перейматись не доводиться. Нідерландець тим часом виграв на чолі нової команди свою першу офіційну гру проти харківського Металіста 1925 минулими вихідними (2:1), тоді як Сергій Лавриненко та його колектив не змогли поборотись проти амбіцій житомирського Полісся (0:2).

Звичайно, що багато хто може сказати, що скромному за фінансовими можливостями рівненському клубу ще потрібен час, аби й новий головний тренер призвичаївся до місця роботи, і чисельні новачки спробували адаптуватись за нових обставин. У Шахтаря в цьому плані проблеми схожі, однак рівень відповідальності, як для чинного чемпіона країни, певна річ, значно вища. Конкуренти не марнують можливості забезпечувати собі перевагу вже на старті футбольного року, тож навіть зайвий пропущений м’яч за таких умов також може обмежити можливості команди.

Хоча "гірники" цього літа відчувають себе навіть аж занадто впевнено на трансферному ринку, зарощуючи до нашого чемпіонату звичних представників Бразилії та навіть Еквадору. А останнім придбанням команди й узагалі став півфіналіст молодіжного Євро-2023 ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. І це за наявності проблем зі складною травмою Валерія Бондаря виглядає просто супертрансфером, як для нашого сучасного футбольного сьогодення. У будь-якому випадку, якщо ізраїльтяни чимось і запам’ятались на тому турнірні, так це саме гарною грою в захисті.

За великим рахунком, дискваліфікація Ракіцького тільки додатково підштовхує ван Леувена до авантюри з дебютом новачка вже за кілька днів після долучення до команди, однак за наявності Мар’яна Фарини та Едуарда Козіка в це навряд чи зберігається віра. У Шахтаря станом на сьогодні навіть де в чому перевантажений за кількістю виконавців склад, тож гра посеред тиждень виглядає розкішною можливістю для кожного з них отримати хоч трохи ігрового часу. Звісно, необхідність здобувати перемогу нікуди не подінеться, а Верес точно не дасть розкрити на максимум атакувальний потенціал, проте від експериментів накшталт Данила Сікана на фланзі атаки ван Леувену точно гріх відмовлятись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 30 ігор — 71 голів.

Над Шахтарем висить загроза програти в 120 матчі за всю історію національної першості, тоді як Верес може зробити це в 70.

Верес водночас може виграти в 30 матчі УПЛ за своєї участі.

Олексій Кащук може зіграти 50 матч в УПЛ у кар’єрі. Міг би й Судаков, але після апендициту — навряд чи.

Сергій Лавриненко може одночасно й здобути 10 перемогу на чолі різних клубів в УПЛ, а може й у 30 програти.

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