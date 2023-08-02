Україна

Статусний трансфер авторства команди.

Зоря підписала Петара Мічіна, який став новим придбанням клубу на наступний сезон - повідомляє клуб.

Петар Мічін — досвідчений півзахисник, який раніше виступав у ряді європейських клубів і здобув великий досвід у своїй кар'єрі. Він має хорошу репутацію серед футбольних експертів і вважається одним із талановитих футболістів своєї країни.

Зоря вірить, що колишній гравець Удінезе його досвід та навички збагатять грукоманди. Він також висловив сподівання, що новий гравець внесе значний внесок у розвиток клубу та допоможе досягти успіхів в майбутньому.

Петар Мічін минулого сезону забив за Раднички один гол.