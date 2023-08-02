Україна

Шахтар у скандальному матчі та через помилку Різника не втримав перемогу над Вересом

Чинний чемпіон України не зміг створити навіть серії без утрат очок на старті сезону.

Верес — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Шахтар 1:1

Голи: Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1



Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) — Кучеров, Кухарук — Блізніченко (Шестаков, 57), Яго, Дахновський (В. Шарай, 58) — Марусич (Гайдучик, 71).



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі (Фарина, 46), Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Криськів (Кастілло, 84), Кащук (В’юнник, 59) — Сікан, Траоре (Педріньйо, 84).



Попередження: Кухарук, Кучеров, Фарина, В. Шарай, Шестаков, Вовченко — Гочолеішвілі, Траоре, Матвієнко



На 45+2-й хвилині був вилучений Артем Бондаренко (Шахтар) (грубе порушення).