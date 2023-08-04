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Колишній український голкіпер в інтерв'ю для Football.ua розповів, чи погодився б працювати у тренерському штабі київського Динамо.

Наприкінці сезону-2022/23 один із найкращих голкіперів в історії національної збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов вирішив завершити професійну кар'єру футболіста та розпочати тренерську кар'єру у штабі нового керманича "гірників" Патріка ван Леувена.

39-річний український голкіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Football.ua згадав про свої емоції після призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо, а також розповів, чи міг би він приєднатися до тренерського штабу "біло-синіх".

- Як ви відреагували, коли дізнались, що Луческу очолить Динамо? Бо повірити в це було важко...

- Для мене також було важко. Я тоді сказав, що для мене це те ж саме, якби я перейшов в Динамо. Є якась любов, відповідальність... Це на все життя, коли ти є частиною такого клуба. Людина зробила для клуба, й клуб для людини дуже багато, й так піти... Не знаю, це його вибір, його шлях. Для мене це було дивно, я його не зрозумів.

Втім, людина довела, що він професіонал. В перший рік вони виграли все. Це я можу сказати: він — професіонал, легенда тренерського цеху, але цей вчинок — його вибір.

Чи змінилось моє ставлення? Ні, я його просто не зрозумів. Не в праві щось казати, він — тренер, набагато старший, він пожив, це його вибір. Кожна людина робить кроки, які вважає правильними. Для нас це дивно, але це наша думка, а в нього інша.

- Чи змогли б ви колись стати тренером Динамо чи працювати в штабі?

- Зараз можу сказати, що ні. Хочу розвиватись в Шахтарі. Хочу підіймати зараз рівень голкіперів, а потім не знаю — може буду помічником, може буду головним, все залежить від мене. Поки я зосереджений тільки на Шахтарі, а далі, в такий час, не можемо забігати вперед і казати, що буде далі. Поки я в Шахтарі та з Шахтарем в серці.

Повну версію інтерв'ю Андрія Пятова для Football.ua читайте незабаром на нашому сайті...