Україна

Головний тренер киян — про перемогу в видовищному матчі.

Динамо Київ в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату України обіграло Оболонь з рахунком 4:2.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу похвалив Оболонь, але залишився задоволений результатом.

"Був цікавий матч, обидві команди грали в агресивний футбол. Було багато довгих передач, причому збоку обох команд. Оболонь створила нам багато проблем, хоча рахунок міг бути й 5:0, оскільки ми створили велику кількість гольових моментів, мали багато стандартів.

Повторюся, Оболонь добре підійшла до сьогоднішнього матчу, створила моменти біля наших воріт. Можливо, десь наші гравці почувалися розслаблено, але в принципі все добре, я задоволений результатом та здобутими трьома очками.

У Оболоні хороша команда, завжди грає вдома непогано, і сьогодні хотіли нас перемогти.

Претензії через три пропущені м'ячі за дві гри? До всіх – і до захисників, і до Бущана", — наводить слова головного тренера офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Оболонню.