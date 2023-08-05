Україна

Захисник не допоможе команді в найближчи іграх.

Денис Попов отримав червону картку в матчі першого туру елітного дивізіону чемпіонату України проти Миная.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, центральний захисник отримав дискваліфікацію на два матчі.

"Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні ухвалив рішення щодо дискваліфікації захисника Динамо Дениса Попова, який отримав червону картку в матчі першого туру Динамо — Минай.

Розглянувши матеріали щодо вилучення гравця Динамо, КДК відсторонив футболіста від участі у змаганнях на два матчі (за серйозне ігрове порушення)", — йдеться у заяві киян.

Зазначимо, що один матч Денис Попов вже пропустив — Динамо без нього в вогняному поєдинку обіграло Оболонь.

Наступний матч кияни проведуть проти Металіста 1925.