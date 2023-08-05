Україна

Дізнайся, де дивитися трансляцію благодійного поєдинку на підтримку України у прямому ефірі, який відбудеться 5 серпня о 20:00.

Володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко разом із капітаном збірної України та гравцем лондонського Арсеналу Олександром Зінченком незабаром проведуть благодійний матч на підтримку України у рамках івенту Game4Ukraine, що відбудеться у суботу, 5 серпня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.

Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами та терористами в березні 2022 року, та чергове привернення уваги футбольної спільноти до російсько-української війни.

Де дивитися матч?

Цей благодійний матч зірок на підтримку України буде доступний у прямому ефірі у вільному доступі на Національному марофоні, медіасервісах MEGOGO та Setanta Sports, а також на телеканалах Спорт 1 та Спорт 2.

Старт поєдинку запланований сьогодні на 20:00 за київським часом.

Склад команди Андрія Шевченка:

Склад команди Олександра Зінченка:

Згідно з останньою інформацією, італійський фахівець та переможець Ліги чемпіонів на чолі Челсі Роберто Ді Маттео також приєднався до Game4Ukraine та виступить асистентом Емми Хейз у команді "синіх".

Серед гравців склад однієї із команд також поповнить колишній форвард збірної України Жуніор Мораес.