Пряма онлайн-трансляція благодійного матчу на підтримку України, який відбудеться у Лондоні за участі зірок світового футболу і не тільки.
game4ukraine.com
05 серпня 2023, 11:45
Володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко разом із капітаном збірної України та гравцем лондонського Арсеналу Олександром Зінченком незабаром проведуть благодійний матч на підтримку України у рамках івенту Game4Ukraine, що відбудеться у суботу, 5 серпня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.
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Метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами та терористами в березні 2022 року, та чергове привернення уваги футбольної спільноти до російсько-української війни.
Слідкувати за подіями цього благодійного матчу ви зможете у прямій трансляції на YouTube від Sky Sports, яка буде доступна на нашому сайті. Орієнтовний початок зустрічі — 20:00 за київським часом.
💙ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ GAME4UKRAINE💛
СКЛАД КОМАНДИ АНДРІЯ ШЕВЧЕНКА
СКЛАД КОМАНДИ ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА
Згідно з останньою інформацією, італійський фахівець та переможець Ліги чемпіонів на чолі Челсі Роберто Ді Маттео також приєднався до Game4Ukraine та виступить асистентом Емми Хейз у команді "синіх".
Серед гравців склад однієї із команд також поповнить колишній форвард збірної України Жуніор Мораес.