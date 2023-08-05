Україна

У команді Ротаня тепер виступатиме представник іншого континенту.

Олександрія під час поточного літнього трансферного вікна суттєво оновила свій склад, здійснивши чималу кількість трансферів гравців на вихід, і залишившись у підсумку з доволі низьким середнім віком кадрового резерву.

Однак Руслан Ротань, вочевидь, добре бачить перспективи розвитку свого колективу, тож продовжує працювати над омолодженням команди.

Черговим придбанням "поліграфів" на цьому тлі став представник доволі незвичної для них країни — Бразилії, а саме нападник Джевані Рейс Насіменто Джуніор.

22-річний виконавець до цього грав у складі Барселона Еспортіво Капела, тоді як у нього також наявний досвід виступів за португальські Фамалікан та Віторію Гімарайнш.

Гравець лінії атаки тяжіє до правого флангу, хоча може зіграти по всій ширині нападу.

Його трансферну вартість портал Transfermarkt оцінив у 200 тис. євро.

За минулий сезон гравець провів 22 матчі, забивши один м’яч.