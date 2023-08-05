Україна

Захисник киян — про перемогу в матчі УПЛ.

Динамо Київ в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату України обіграло Оболонь з рахунком 4:2.

Захисник Динамо Максим Дячук відзначив старання супротивника та прокоментував майбутній матч з Арісом.

"Був важкий матч. Можу похвалити команду суперників, вони дуже добре зіграли, дотримувалися своєї тактики. При цьому було важке поле, і не все задумане нами вдалося втілити у грі. Спека? Скажу по собі – було дуже важко. Взагалі не люблю спеку.

Очікували, що буде важка гра. Це київське дербі, і я знав, що вони будуть відчайдушно боротися. Це хороша команда. Вони в першому турі зіграли внічию з Колосом, з нами показали хорошу гру. Тож можу побажати їм лише удачі надалі.

Чи дивилися матч Аріса? Так, дивився обидва матчі грецької команди на попередній стадії, трохи аналізував суперника. Ми ще будемо разом із тренерським штабом переглядати матчі, і нм вкажуть на сильні та слабкі якості суперника", — наводить слова Дячука офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Оболонню.