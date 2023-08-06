Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 19:00.

У другому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Рух та Ворскла.

РУХ — ВОРСКЛА

Неділя, 6 серпня, 19:00. "Арена Львів", Львів. Головний арбітр зустрічі — Віталій Романов (Дніпро)

Пряма трансляція на отт-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.​

Матч, який може непогано показати рівень амбіцій Ворскли цього сезону.

Рух гарно розпочав чемпіонат, здійснив вольову перемогу над Ворсклою, але не показав нічого, крім фізичної готовності. Те, що Клімчук хороший форвард, один з найбільш недооцінених у лізі, знають усі, хто дивиться Руху (тобто дуже небагато, так) – а крім цього, Рух просто виявився набагато кращим за Зорю готовий до сезону.

За луганчан, щиро кажучи, дуже страшно, бо проти Руху їх вистачило на годину гри. Але ми говоримо про Рух, а Безсмертний сильно підготував команду до початку сезону. Львів'яни чудово готові, в змозі перебігати непоганих суперників, додати по ходу матчу тощо.

Ворскла... Зручно, правда: вирішити питання з єврокубками ще до початку (особисто для тебе) чемпіонату? Вкотре полтавський клуб вилетів у єврокубках від першого ж суперника. Жиліна, КуПС, Діла – команди, про факт існування яких у Полтаві знали, м'яко кажучи, не всі, один за одним стають для полтавського клубу непереборною перешкодою.

І диспозицій виглядає так, що проблеми для Ворскли лише починаються.

У Жеваго великі проблеми, про посилення і не йдеться, зірки йдуть, а легенди вже надто вікові. Це просто факти, їх навіть думкою не назвеш. З такими вступними сам факт участі Ворскли в єврокубках виглядав безглуздістю: впевненості у завтрашньому дні немає жодної.

З іншого боку, а кому зараз легко? У Олександрії проблем ще більше, у Зорі теж, Кривбас і не виходив на той рівень гри, який був у полтавців. Полісся нехай хоч п'ять турів зіграє, щоб по ньому можна було робити висновки: поки що це звичайний новачок ліги.

Ось і виходить, що все в руках та ногах Скрипника та його команди. Якщо хребет в особі Чеснакова, Степанюка та інших важливих гравців зможуть тримати колишній клас, погано буде й Руху (сьогодні), і решті (у сезоні). Якщо ж загальна депресивність ситуації перекинеться на команду... Скажімо так: Рух матиме добрі шанси розпочати сезон із двох перемог.

Букмекери вважають, що шанси Ворскли все-таки вищі. На її перемогу коефіцієнт дорівнює 2,53, тоді як перемогу Руху – 2,95. Нічия ж оцінюється у 3,32.

Орієнтовні состави:

Цікаві факти:

Переможна серія Ворскли триває в УПЛ 5 ігор, до повторення клубного рекорду ще один матч.

Безпрограшна клубна рекордна домашня серія Руху триває 7 ігор: 3 перемоги та 4 нічиї.

Рух при Віталію Пономарьову вдома ще не програвав – у 7-ми іграх: 3 перемоги та 4 нічиї.

25-й гол в УПЛ може забити Руслан Степанюк ,15-й – Володимир Чеснаков (обидва – Ворскла).

50-й матч в УПЛ може провести Ростислав Лях (Рух).

Віктор Скрипник біля керма різних клубів може зазнати 30-ї поразки в УПЛ.

Поточна форма

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