Україна
05 серпня 2023, 22:07
Олександрія втримала мінімальну перемогу над Металістом 1925
У прагматичному стилі команда Руслана Ротаня виграла другий м'яч поспіль на старті сезону, не пропускавши при цьому голів у власні ворота.
Олександрія — Металіст 1925, фото УПЛ
05 серпня 2023, 22:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Металіст 1925 1:0
Гол: Шулянський, 38
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Смирний (Савченко, 73) — Сігеєв, Плакса (Калюжний, 64) — Калітвінцев, Беляєв (Скорко, 88), Шулянський (Авагімян, 64) — Кулаков (Андрейчук, 73).
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Чирук, 86), Габелок, Бичек (Вачіберадзе, 66) — Русин, Сидоров, Юсов (Арі, 61).
Попередження: Кулаков, Сігеєв — Безуглий, Є. Ткачук