Україна

Олександрія втримала мінімальну перемогу над Металістом 1925

У прагматичному стилі команда Руслана Ротаня виграла другий м'яч поспіль на старті сезону, не пропускавши при цьому голів у власні ворота.

Олександрія — Металіст 1925, фото УПЛ

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Олександрія — Металіст 1925 1:0

Гол: Шулянський, 38



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Смирний (Савченко, 73) — Сігеєв, Плакса (Калюжний, 64) — Калітвінцев, Беляєв (Скорко, 88), Шулянський (Авагімян, 64) — Кулаков (Андрейчук, 73).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус — А. Ткачук (Чирук, 86), Габелок, Бичек (Вачіберадзе, 66) — Русин, Сидоров, Юсов (Арі, 61).



Попередження: Кулаков, Сігеєв — Безуглий, Є. Ткачук