Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який пройде 6 серпня та розпочнеться о 17:00.

У другому турі чемпіонату Україні між собою зіграють Зоря та Кривбас.

ЗОРЯ — КРИВБАС

Неділя, 6 серпня, 17:00. "Лівий Берег" (Київська область). Головний арбітр зустрічі — Микола Балакін (Київська область)

Пряма трансляція на каналі УНIАН.​

Зустрічаються дві команди з великими амбіціями, кожна з яких розпочала сезон із ляпаса. Зоря програла Руху, Кривбас Олександрії – і ще питання, що соромніше, враховуючи розпродаж команди Ротаня.

При цьому обидві команди керуються тренерами, для яких і два матчі без перемог – привід влаштовувати скандали, рубати з плеча і далі за текстами. Вернидуб у першому турі, якщо чесно, заслужив дискваліфікацію своїми апеляціями до арбітра. Лалатович своє невдоволення формулював у більш цивілізованій але, проте спрямував його керівництву, яке не купило йому потрібних гравців до початку сезону.

Два егоцентрики. Два холерики. Двоє людей, які всю увагу замикають на собі і, очевидно, ловлять кайф від цього. Спокійний старт, укочування в сезон – це не про Лалатовича і не про Вернидуба. Саме тому значимість даного матчу просто неймовірна. Дві поразки на старті – звичайно, не вирок, але немає сумнівів, що у будь-якого з тренерів сьогоднішніх суперників починає червоніти обличчя, коли вони лише замислюються про це.

Відповідно, чекаємо на матч з великою кількістю боротьби, небажанням програвати будь-який стик. Грою жодна з команд у першому турі не вразила, тож можна очікувати, що і Зоря, і Кривбас намагатимуться компенсувати ігрові недоліки самовіддачею.

Важливий чинник “чия дірка у складі виявиться значнішою”. В кожної з команд буде відсутний один гравець через вилучня у першому турі. У Зорі захисник Жордан отримав дві жовті з Рухом, у Кривбаса пряму червону за небезпечну гру дали хавбеку Семотюку. І треба ж такому статися, що на цих же позиціях обидві команди зазнали ключових втрат через трансфери! Імереков із Зорі перебрався до Греції, Капіч замість Кривого Рогу грає у Гданську.

Букмекери вважають фаворитом матчу команду Лалатовича. На її перемогу коефіцієнт дорівнює 1,85, на нічию – 3,77, а на перемогу Кривбасу – 4,33.

Орієнтовні состави:

Цікаві факти:

Безнічийна серія Зорі триває 16 ігор: 12 перемог та 4 поразки.

Кривбас обходиться без нічиїх 7 ігор поспіль: 3 перемоги та 4 поразки.

10-й гол в УПЛ може забити Ігор Кирюханцев (Зоря).

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб очолює список тренерів-гвардійців Зорі в УПЛ – 219 ігор.

Поточна форма

Історія протистоянь: