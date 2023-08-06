Україна

Полісся в меншості ледь не відібрало очки в Дніпра-1 без Довбика

Команда Олександра Кучера посередньо грала в атаці за ходом зустрічі, але наприкінці матчу їй приніс перемогу розкішний м'яч Руслана Бабенка.

Дніпро-1 — Полісся, фото УПЛ

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Дніпро-1 — Полісся 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Бабенко, 90+1 — Янаков, 87 (пен.)



Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч (Танчик, 46), Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко (Сваток, 66), Піхальонок, Рубчинський (Когут, 63) — Третьяков (Ківінда, 63).



Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак (Назаренко, 46), Танковський (Крушинський, 64), Макуана — Будківський (Янаков, 76).



Попередження: Пасіч, Сваток, Сарапій — Танковський



На 20-й хвилині був вилучений Богдан Кушніренко (Полісся) (грубе порушення).

