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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 6 серпня 2023 року, 15:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся в меншості ледь не відібрало очки в Дніпра-1 без Довбика, проте у підсумку поступилося віцечемпіону минулого сезону з рахунком 1:2.

Підопічні Юрія Калітвінцева грали у меншості починаючи з 20-ї хвилини через вилучення Кушніренко, тоді як вирішальний гол у виконанні Бабенка вони пропустили у компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Полісся у 2 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Полісся 2:1

Голи: Піхальонок, 63, Бабенко, 90+1 — Янаков, 87 (пен.)



Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч (Танчик, 46), Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко (Сваток, 66), Піхальонок, Рубчинський (Когут, 63) — Третьяков (Ківінда, 63).



Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак (Назаренко, 46), Танковський (Крушинський, 64), Макуана — Будківський (Янаков, 76).



Попередження: Пасіч, Сваток, Сарапій — Танковський



На 20-й хвилині був вилучений Богдан Кушніренко (Полісся) (грубе порушення).