Україна

Команда Юрія Вернидуба поступалася в рахунку з перших хвилин через пенальті, проте у підсумку перевернула результат протистояння на свою користь.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря приймала на київському стадіоні Лівий Берег криворізький Кривбас.

У першому таймі команди обмінялися забити м'ячами: спочатку за "мужиків" забитим голом вже на 4-й хвилині відзначився Денис Антюх завдяки реалізованому пенальті, проте перед перервою команді Юрія Вернидуба вдалося повернути паритет на табло після голу Максима Луньова на 42-й хвилині.

На 57-й хвилині зустрічі Кривбас вже зміг повести у рахунку, коли Клим Приходько відгукнувся на передачу молодого камерунця Івана Дібанго, тоді як Зоря опинилася ще у більш скрутному становищі через вилучення Іллі Гулька на 72-й хвилині.

Відігратися підопічним Ненада Лалатовіча так і не вдалося. І незважаючи на нереалізований пенальті Дмитра Хомченовського на 89-й хвилині, у компенсований час Роман Дебелко закріпив перевагу Кривбасу та встановив підсумковий рахунок — 3:1.

Зоря — Кривбас 1:3

Голи: Антюх, 4 (пен.) — Луньов, 42, Приходько, 57, Дебелко, 90+6

Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин (Гулько, 59), Вантух, Кірюханцев, Дрішлюк (Нагнойний, 68), Мишньов, Волошин (Тлумак, 83), Антюх (Бугай, 59), Аліференко (Мичин, 59)

Кривбас: Кліщук, Понєдельник, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Ілич (Татарков, 58), Бізімана (Приходько, 46), Задерака, Луньов (Дебілко, 86), Хомченовський, Кожушко (Вакулко, 77)

Попередження: Вантух, Антюх, Гулько, Бугай – Задерака, Бізімана, Кожушко, Татарков

Вилучення: Гулько, 72 (Зоря, друга жовта)

На 89-й хвилині Хомченовський (Кривбас) не реалізував пенальті.