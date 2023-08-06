Україна

"Гірники" без шансів поступилися "шпорам".

Шахтар та Тоттенгем грали один проти одного у благодійному матчі на домашньому стадіоні "шпор" у Лондоні.

Колектив Патріка Ван Леувена без шансів поступився англійському опоненту, а чотири голи на свій рахунок записав Гаррі Кейн.

Зазначимо, що в ході гри Шахтар припустився великої кількості помилок, незважаючи на те, що сезон в Україні вже стартував, а Тоттенгем поки не проводив офіційні зустрічі.

Тоттенгем - Шахтар 5:1

Голи: Кейн 38 (пенальті), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 — Келсі, 45.

Тоттенгем: Вікаріо — Удогі, Девіс, Ромеро, Емерсон Роял — Гейб'єрг, Сарр (Скіпп 87) — Сон (Соломон 77), Меддісон (Ло Чельсо 77), Кулусевські — Кейн (Скарлетт 80).

Шахтар: Пятов (Різник 17) — Топалов (Педріньо 60), Матвієнко, Козік (Лемкін 46), Гочолейшвілі — Назарина, Бондаренко (Очеретько 60) — Сікан (В'юнник 75), Крськів (Невертон 75), Зубков (Кащук 46) — Келсі (Кастілло 75)

Попередження: Ромеро, Скарлетт, Емерсон Роял — Кастілло.